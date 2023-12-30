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Evinin deposunu sahte içki imalathanesine çevirmiş - Son Dakika
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Evinin deposunu sahte içki imalathanesine çevirmiş

İzmir'in Tire ilçesinde yapılan bir baskında, bir kişinin evinin deposunda sahte içki imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelinin üretim düzeneklerini ve 681 litre sahte içkiyi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Evinin deposunu sahte içki imalathanesine çevirmiş
30.12.2023 - 23:55,
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Evinin deposunu sahte içki imalathanesine çevirmiş

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bir depoya yapılan baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği epikleri, Tire ilçesinde bulunan ve Y. Ç.'ye adlı şüpheliye ait olan ikamet ve işyerine baskın gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen baskında, şüphelinin evinin deposunu imalathaneye çevirdiğini gören polis ekipleri de hayretler içerisinde kaldı. Şüphelinin üretim düzeneklerinde kullandığı teknik malzemeler ve toplamda 681 litre sahte içki ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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İzmir, İzmir, Gözaltı, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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