Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: "Ağlama, canımıza bir şey olmadı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: "Ağlama, canımıza bir şey olmadı"

Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: "Ağlama, canımıza bir şey olmadı"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına ve iki katlı müstakil eve sıçradı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına ve iki katlı müstakil eve sıçradı. Yaklaşık bin saman balyası küle dönerken, evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Dürdane Gündoğan gözyaşı döken eşini, "Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı. Yarın daha iyisi olur" sözleriyle teselli etti.

Yangın, Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Haydar (63) ve Dürdane Gündoğan (61) çiftinin yaşadığı eve kadar ulaştı. Yangında yaklaşık bin saman balyası küle döndü. Ev ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Çökme tehlikesi bulunan eve girişlere izin verilmedi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yaptı.

"Hayatımız altüst oldu"

Köyde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Haydar Gündoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çökme tehlikesi nedeniyle içeri giremediklerini söyledi. Gündoğan, "Evin çökebileceğini söyleyerek bizi içeri sokmuyorlar. Burayı yıktırıp yeniden ev yaptırmam gerekecek. Çok zor durumdayım. Emekli bir insanım, 25 bin lira maaş alıyorum. Hayatımız altüst oldu ama canımız sağ" dedi.

Yangının köyün girişindeki otluk alandan başladığını anlatan Gündoğan, "Ateş köyün aşağı girişinden başlamış. Rüzgarla ilerleyerek buradaki balyalara ulaşmış. Samanım, balyalarım ve evdeki bütün eşyalarım yandı. Burada yaklaşık bin balya vardı. Hayvanları koyacak yerimiz kalmadı. Hayvanlarımız da biz de dışarıda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

"Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı"

Eşinin gözyaşı döktüğünü gören Dürdane Gündoğan, can kaybı yaşanmamasına şükrederek eşini teselli etti. Gündoğan, "Ağlama Haydar, boş ver. Sana, bana veya çocuklarımıza bir şey olsaydı ne yapardık? Bunların yarın daha iyisi olur. Yılların emeğiydi ama canımız sağ. İnşallah devletimiz ve hayırseverlerimiz bize yardım eder" ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında köy halkının seferber olduğunu belirten Gündoğan, "Allah devletimize zarar vermesin. Komşularımızdan bin kere razı olsun. Herkes yardımımıza koştu. Yangını söndürmek için seferber oldular" dedi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Balışeyh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: 'Ağlama, canımıza bir şey olmadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede
ABD Senatosu, Epstein’in suç ortağı Maxwell’e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti ABD Senatosu, Epstein'in suç ortağı Maxwell'e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti
Adana’daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı 5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Pakistan’da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı

08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:19
Beklenen oldu Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
07:24
Gaziantep’te mide bulandıran görüntü Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 08:58:08. #7.13#
SON DAKİKA: Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: "Ağlama, canımıza bir şey olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.