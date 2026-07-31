Evleri yanan kadın gözyaşı döken eşini teselli etti: "Ağlama, canımıza bir şey olmadı"

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına ve iki katlı müstakil eve sıçradı. Yaklaşık bin saman balyası küle dönerken, evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Dürdane Gündoğan gözyaşı döken eşini, "Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı. Yarın daha iyisi olur" sözleriyle teselli etti.

Yangın, Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Haydar (63) ve Dürdane Gündoğan (61) çiftinin yaşadığı eve kadar ulaştı. Yangında yaklaşık bin saman balyası küle döndü. Ev ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Çökme tehlikesi bulunan eve girişlere izin verilmedi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yaptı.

"Hayatımız altüst oldu"

Köyde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Haydar Gündoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çökme tehlikesi nedeniyle içeri giremediklerini söyledi. Gündoğan, "Evin çökebileceğini söyleyerek bizi içeri sokmuyorlar. Burayı yıktırıp yeniden ev yaptırmam gerekecek. Çok zor durumdayım. Emekli bir insanım, 25 bin lira maaş alıyorum. Hayatımız altüst oldu ama canımız sağ" dedi.

Yangının köyün girişindeki otluk alandan başladığını anlatan Gündoğan, "Ateş köyün aşağı girişinden başlamış. Rüzgarla ilerleyerek buradaki balyalara ulaşmış. Samanım, balyalarım ve evdeki bütün eşyalarım yandı. Burada yaklaşık bin balya vardı. Hayvanları koyacak yerimiz kalmadı. Hayvanlarımız da biz de dışarıda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

"Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı"

Eşinin gözyaşı döktüğünü gören Dürdane Gündoğan, can kaybı yaşanmamasına şükrederek eşini teselli etti. Gündoğan, "Ağlama Haydar, boş ver. Sana, bana veya çocuklarımıza bir şey olsaydı ne yapardık? Bunların yarın daha iyisi olur. Yılların emeğiydi ama canımız sağ. İnşallah devletimiz ve hayırseverlerimiz bize yardım eder" ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında köy halkının seferber olduğunu belirten Gündoğan, "Allah devletimize zarar vermesin. Komşularımızdan bin kere razı olsun. Herkes yardımımıza koştu. Yangını söndürmek için seferber oldular" dedi.