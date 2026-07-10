Evrim Atış Dosyası Yeniden İnceleniyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'a ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 8 yıla rağmen küçük Evrim'den herhangi bir iz bulunamazken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçmişte aydınlatılamayan cinayetler ile kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakalarına yönelik kapsamlı çalışma başlatmasının ardından, Tokat'ın en çok konuşulan kayıp çocuk dosyalarından biri olan Evrim Atış soruşturması yeniden gündeme geldi.

Olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde yaşanmıştı. Üç yaşındaki Evrim Atış, annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadırın önüne kardeşiyle birlikte oyun oynaması için bırakıldı. Kısa süre sonra çocuğun kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi aylarca geniş çaplı çalışma yürüttü. Arama çalışmalarına iz takip köpekleri, dronlar ve gönüllüler de katıldı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Evrim Atış'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Çelişkili ifadelerinden dolayı anne ve baba bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kayıp olayının üzerinden geçen 8 yıla rağmen Evrim Atış'tan hala hiçbir haber alınamazken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yeniden incelemeye aldığı öğrenildi. Öte yandan, baba Burhan Atış gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak açıklama yapmak istemedi. Soruşturmanın, dosyadaki mevcut deliller ile yeni elde edilebilecek bilgi ve bulgular doğrultusunda yeniden değerlendirileceği belirtildi. - TOKAT