Eylem hazırlığındaki 33 DEAŞ mensubu bu operasyonla yakalandı
SAKARYA - Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştı.
İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "BOZDOĞAN-11" operasyonuna ilişkin olarak, yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışında oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı çerçevesinde DEAŞ'a maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca operasyon çerçevesinde de 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğu Bakan Yerlikaya tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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