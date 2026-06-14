Giresun\'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Eynesil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi sahil yolunda, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halinde olan U.Ö. yönetimindeki 61 AIN 263 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağ şeridine çekerek aşağı indi. Kısa süre sonra araçtan yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon istikametinde trafik, yaklaşık yarım saat boyunca kontrollü olarak sağlandı.

Araçta bulunan sürücü ve beraberindeki iki kişinin yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GİRESUN