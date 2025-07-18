Eynesil\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan taraflar birbirlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletip, ambulansın gelmesini beklediler.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eynesil ilçe merkezi girişindeki kavşakta Giresun yönünden Trabzon istikametine ilerleyen Ukrayna uyruklu Angelina Karpova yönetimindeki KA 0801 BC plakalı araç ile Trabzon yönünden Eynesil merkezine dönmeye çalışan Hüsamettin Karagüzel idaresindeki 61 DT 652 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, 61 DT 652 plakalı otomobilde bulunan Hüsamettin Karagüzel, Erkan Karagüzel ve Şenol B. yaralandı. Kazanın ardından ise duyarlılık örneği sergilendi. Şoku atlatan sürücü Angelina Karpova, aracından inerek diğer araçtaki yaralıların yanına gitti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralılar sürücünün bu davranışına teşekkür ederek, ambulansın gelmesini birlikte bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Görele Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, ilk belirlemelere göre kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi. - GİRESUN