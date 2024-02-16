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Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, gıda firması önünde bulunan güvenlik kulübesine daldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sularında, Eyüpsultan'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesinin üzerinde gıda firmasında meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağıya yolda inen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan bir gıda firmasının ön kapısında bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç firma bahçesinde bulunan kamyonete çarparak durabildi. Yaşanan olay anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.