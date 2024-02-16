Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada

Eyüpsultan'da bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek gıda firmasının önündeki güvenlik kulübesine çarptı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

16.02.2024 21:53
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Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, gıda firması önünde bulunan güvenlik kulübesine daldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sularında, Eyüpsultan'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesinin üzerinde gıda firmasında meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağıya yolda inen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan bir gıda firmasının ön kapısında bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç firma bahçesinde bulunan kamyonete çarparak durabildi. Yaşanan olay anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada - Son Dakika

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