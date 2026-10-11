Eyüpsultan'da hafif ticari araçta yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Eyüpsultan'da hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Basmacı Abdi Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.