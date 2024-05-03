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Eyüpsultan'da isnat duvarına çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da hafif ticari araç duvara çarparak yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Eyüsultan Silahtarağa Mahallesi Billur Sokak ile Şehitler Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ED 0226 plakalı hafif ticari araç, sürücü Y.Y.'nin bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta sıkışan Y.Y. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören mahalle sakini Can Kılıç, "Araç yukarıdan gelirken dengesini kaybetti savruldu. Savrulunca yan yattı. İtfaiye ekipleri geldi, yaralıyı çıkardılar" dedi.

İtfaiye ekiplerine yardım eden Ramazan Hekimoğlu ise, "Araba kontrolden çıktı, duvara çarptı sonra yan yattı. Şoför sıkışmıştı mahalleli ve itfaiye birlikte çıkarttık adamı. Korkulacak bir şey yok yaralıyı da hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.