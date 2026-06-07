Eyüpsultan'da Park Halindeki Araçta Yangın

Eyüpsultan'da park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç yangını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL