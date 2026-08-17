Ezine’de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü mevkiinde saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.