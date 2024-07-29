Fabrikada çıkan yangında boya ve tinerler sokağa yayıldı - Son Dakika
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Fabrikada çıkan yangında boya ve tinerler sokağa yayıldı

Gaziantep'teki bir boya fabrikasında çıkan yangına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sonrası boya ve tinerlerin sokağa yayılması ve önüne çıkan her şeyi yakması görülüyor. Yangın sonucunda 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 18:44
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Fabrikada yanan boya ve tinerler sokağa böyle yayıldı

Alev seli önüne çıkan her şeyi yaktı

Gaziantep'teki fabrika yangını güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan yangın sonrası alev topuna dönen boya ve tinerlerin lav gibi sokağa yayılması ve önüne çıkan her şeyi yakması dikkat çekti.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Sanayi Sitesi'nde bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, fabrikada yanıcı özellikteki boya ve tineri kısa süre içerisinde tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, fabrikadan dışarı akan boyaların çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı, alev seli önüne çıkan her şeyi yaktı

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen boya fabrikasındaki yangın anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada alev topuna dönen boya ve tinerlerin lav gibi sokağa yayılma anları saniye saniye yer aldı. Alev selinin önüne çıkan her şeyi yakması dikkat çekerken, olayda 2 otomobil ile 2 iş yeri zarar daha zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrikada çıkan yangında boya ve tinerler sokağa yayıldı - Son Dakika

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