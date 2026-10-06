Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binada çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti. - Son Dakika
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Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binada çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Fatih Ayvansaray\'da 2 katlı binada çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
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Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak'taki 2 katlı binada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında tek başına yaşadığı belirlenen bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi; cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te akşam saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yapılan incelemelerde yanan binada bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken isminin Erdinç Lebe olduğu öğrenilen ve yanan binada tek başına yaşadığı tespit edilen kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuAyvansaray3. SayfaAdli TıpİtfaiyeOtopsiGüncelOlaySon Dakika

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