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Fatih Camii'nde Slogan Atan ve Bıçaklayan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde Slogan Atan ve Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

Fatih Camii'nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Fatih Camii imamı ve 1 vatandaşın hayati tehlikesi sürerken, İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Fatih Camii\'nde Slogan Atan ve Bıçaklayan Zanlı Yakalandı
08.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 21:54
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Fatih Camii'nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Fatih Camii imamı ve 1 vatandaşın hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisine girerek slogan attı. Cami içerisinde huzursuzluk çıkaran şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "8 Ocak günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak, cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş, Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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