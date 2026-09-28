Fatih Ergin, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Fatih Ergin, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sevk işlemi, soruşturma kapsamında gerçekleşti.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: İHA
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