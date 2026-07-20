Fatih'te 170 Milyon TL'lik Altın Soygunu - Son Dakika
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Fatih'te 170 Milyon TL'lik Altın Soygunu

Fatih\'te 170 Milyon TL\'lik Altın Soygunu
20.07.2026 11:42
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Fatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo altın çalan iki şüpheli, kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Fatih'te, bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon TL olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını 10 dakika içerisinde çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz günü Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcu deposuna giren iki şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğu belirlenirken, şahısların çarşıya valizle girerek 10 dakika içinde soygunu yaptığı belirlendi. Olay günü düzenlenen operasyonda iki şüpheli Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli N.İ.'nin kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine geldiği, ardından valizle çıktığı ve sokakta yürüdüğü anlar yer almıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, şahısların ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında, kuyumcu deposundan çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerinde olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 170 Milyon TL'lik Altın Soygunu - Son Dakika

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