Fatih'te 18 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayan zanlı gözaltına alındı, genç öldü - Son Dakika
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Fatih'te 18 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayan zanlı gözaltına alındı, genç öldü

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Fatih\'te 18 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayan zanlı gözaltına alındı, genç öldü
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İddiaya göre Fatih'te dün akşam iki arkadaş arasında çıkan tartışmada S.T.A., annesine küfür ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te bir kişi, annesine küfür ettiğini öne sürdüğü kişiyi kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay, dün akşam Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.T.A. ile arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. S.T.A., tartışma sırasında annesine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Yere yığılan Ensar Sezgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sezgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.T.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Metehan Kemal Usta isimli vatandaş, "Annesine küfür edildiği için cinayet işlenmiş. Yani çok korkunç bir durum. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyordu. Apartmandan çıktığım esnada kapıda polis ekipleri bekliyordu" dedi.

Bir başka mahalle sakini de, "Buraya güvenlik kamerası şart. Akşam polisler kamera aradı ama bulamadılar. Çok kötü bir olay. Gençlere yazık, öbürünün de hayatı mahvoldu. Ne oldu hayatı karardı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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