Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda yangın çıktı

Fatih\'te 6 katlı iş merkezinin deposunda yangın çıktı

Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde hediyelik eşyaların olduğu depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

11.03.2024 12:52  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde hediyelik eşyaların olduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı iş merkezinin altında bulunan depoda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek İçinde hediyelik eşyaların olduğu deponun bir kısmını sardı, iş merkezinin aydınlatmasından duman yükseldi. Yangının çıktığı sırada depoda kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından yoğun çabaların ardından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hediyelik eşyaların bir kısmı yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Süleymaniye Mahallesi, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement