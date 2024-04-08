Fatih'te ağaçta daldan dala atlayıp bir süre de parke taşlarının üzerinde duran maymun görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşların maymunu "Gel gel" diyerek çağırması güldürürken, korkan sevimli hayvan kaçtı.
Olay, dün Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar parke taşının üzerinde duran maymunu görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi. Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi. Çevredekilerden ürken hayvan kayıplara karıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da firari maymun görenleri şaşırttı - Son Dakika
Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
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