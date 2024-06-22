Fatih'te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü - Son Dakika
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Fatih'te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü

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Fatih'te Volkan Kuvulmaz isimli bir şahıs, yolda gördüğü 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı. Saldırdığı kişilerle arbede yaşayan Kuvulmaz'ın elinden bıçağı alan şahıslar, daha sonra Kuvulmaz'a saldırdı. Kendi bıçağıyla aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan Kuvulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yapıyor.

22.06.2024 15:33
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Fatih'te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü

İSTANBUL - Fatih'te Volkan Kuvulmaz isimli bir şahıs yolda gördüğü 3 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırmaya başladı. Saldırdığı şahıslarla girdiği arbede esnasında Kuvulmaz'ın elindeki bıçağı alan şahıslar daha sonra Kuvulmaz'a saldırdı. Kendi bıçağıyla aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan Kuvulmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz isimli bir kişi yolda gördüğü E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli kişiler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla saldırmaya başladı. 3 kişilik arkadaş grubu Kuvulmaz'a karşılık verirken elinden bıçağı alıp sonra aynı bıçakla Kuvulmaz'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Kuvulmaz yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleleri sonrası Kuvulmaz ve 3 kişilik arkadaş grubu ambulans ila hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kuvulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arbede esnada yaralanan E.Ş., E.Y. ve F.Y.'nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü - Son Dakika

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