Fatih'te Bıçaklı Saldırı Sonucu Şahıs Hayatını Kaybetti

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Fatih'te bir şahsın bıçakla saldırdığı 3 kişi, elindeki bıçağı alıp şahsı yaraladı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli kişilere bıçakla saldırmaya başladı. 3 kişilik arkadaş grubu, elinden aldıkları bıçakla Kuvulmaz'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Kuvulmaz yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kuvulmaz ve 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuvulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arbede esnasında yaralanan E.Ş., E.Y. ve F.Y.'nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL