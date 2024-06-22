Fatih'te Bıçaklı Saldırı Sonucu Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te Bıçaklı Saldırı Sonucu Şahıs Hayatını Kaybetti

Fatih Kennedy Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıya maruz kalan kişiler, şahsın elinden aldıkları bıçakla kendisine karşılık vererek şahsı yaraladı. Yaralanan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yapıyor.

22.06.2024 14:26
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Fatih'te bir şahsın bıçakla saldırdığı 3 kişi, elindeki bıçağı alıp şahsı yaraladı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli kişilere bıçakla saldırmaya başladı. 3 kişilik arkadaş grubu, elinden aldıkları bıçakla Kuvulmaz'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Kuvulmaz yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kuvulmaz ve 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuvulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arbede esnasında yaralanan E.Ş., E.Y. ve F.Y.'nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Bıçaklı Saldırı Sonucu Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te Bıçaklı Saldırı Sonucu Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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