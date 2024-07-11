Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi - Son Dakika
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Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

11.07.2024 20:35
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Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

Suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde başlayacak.

Kaynak: İHA

İstanbul, Sözler, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi - Son Dakika

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