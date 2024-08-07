Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

Fatih\'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

07.08.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk M.D.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Çok pişmanım"

Alınan savunma ve beyanların ardından son sözü sorulan M.D.A., çok pişman olduğunu ve videoyu yayan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

20 bin lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'yı 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yaşının küçük olması ve daha önce hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı gerekçeleriyle 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Tahliye ile bildirimde bulunulma kararı

Suça sürüklenen çocuk M.D.A. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca suça sürüklenen çocuğun tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

Suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Sözler, Çocuk, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:33:04. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement