Fatih\'te Gecekondu Çöktü

Fatih'te bilinmeyen bir nedenle bitişik halde bulunan 3 gece kondu çöktü. Göçük altında mahsur kalanları kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Fatih Ayvansaray Ebe Sokak'ta bitişik halde bulunan üç katlı 3 gece kondu bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yeri ve kurtarma çalışması havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL