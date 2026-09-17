Fatih'te iş yerine silahlı saldırı, taksiyle kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te iş yerine silahlı saldırı, taksiyle kaçan 3 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açan saldırgan ve suç ortağı, olay yerine geldikleri ticari taksiyle kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan 3 şüphelinin, daha önce yaşanan husumet nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yerine silahla ateş açan saldırgan ve suç ortağı olay yerine geldikleri taksiyle kaçtı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, 3 şüpheli olaydan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine meydana geldi. İş yerine silahla ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar kaçarken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenin Y.E.E. (39) olduğu, yanında O.Ü. (32) isimli şahsın bulunduğu ve olay yerine C.K. (57) isimli şahsın kullandığı ticari taksiyle geldikleri belirlendi. Saldırganların olayı gerçekleştirmesinin ardından aynı araçla uzaklaştıkları belirlendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, Y.E.E. isimli şüpheli ile B.Ç. (38) isimli şahıs arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. 3 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİstanbulFatihSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
10:42
Fenerbahçe’den ocak bombası Hedefte 2 yıldız var
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı! Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:54
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor Dönüş tarihi belli oldu
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 10:54:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatih'te iş yerine silahlı saldırı, taksiyle kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement