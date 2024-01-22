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Fatih'te kurye ve kadın sürücü arasında kaza sonrası tartışma çıktı - Son Dakika
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Fatih'te kurye ve kadın sürücü arasında kaza sonrası tartışma çıktı

Fatih'te bir kuryenin park ettiği motosiklete çarpan kadın sürücü ile tutanak tutmak isteyen kurye arasında tartışma yaşandı. Aracın önünü kesen kurye ile kadın ve otopark çalışanları arasında arbede yaşandı. Kadının, 'yaptığın erkekliğe sığar mı?' sözleri dikkat çekti.

Fatih\'te kurye ve kadın sürücü arasında kaza sonrası tartışma çıktı
22.01.2024 - 10:16,
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Fatih'te sipariş teslimatına giden kuryenin park ettiği motosiklete, otoparktan çıkan kadın sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı. Hafif hasarlı kaza sonrası tutanak tutmak isteyen kurye ile iddiaya göre "motorun hurda" diyerek tutanak tutmak istemeyen kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracın önünü kesen kurye ile kadın ve otopark çalışanları arasında arbede yaşandı. Yaşananlar kameralara yansırken, "yaptığın erkekliğe sığar mı" diyen kadın tutanak tutmadan aracıyla ayrıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorandan sipariş alan bir kurye, teslimatı yapmak için motosikletini park etti. Kurye ardından karşı binadaki binaya girerek siparişi teslim etti. O esnada kadın bir sürücü, otoparkta park halinde olan 34 NF 6272 plakalı otomobiline binerek çıkış yaptı. Sağa manevra yapan kadın, park halindeki motosiklete çarparak hafif şekilde hasar verdi.

"Motosikletin hurda" sözleri ortalığı karıştırdı

Tam bu sırada teslimat için girdiği binadan çıkan kurye, otomobilin motosikletine çarptığını görünce koşarak geldi. Kurye, motosikletindeki hasar için kadın sürücüyle tutanak tutmak istedi. Ancak tutanak tutmak istemeyen kadın ile kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın aracıyla gitmek isteyince kurye önünü kesti ve yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı. Kayıt öncesi kuryenin iddiasına göre kadın kendisine, "motosikletin hurda" demesi onu sinirlendi.

"Yaptığın erkekliğe sığar mı"

Olayı gören otopark çalışanları da tartışmaya dahil olarak kuryenin üstüne yürüdü. Yaşanan arbede sonrasında kadın sürücü, otomobiliyle ilerleyerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga esnasında kadın sürücünün önünü kesen kuryeye, "yaptığın erkekliğe sığar mı?" sözleri dikkat çekti. Olayın ardından motosikletine binen kurye de sokaktan ayrıldı. Kuryenin şikayetçi olacağı öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Fatih, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te kurye ve kadın sürücü arasında kaza sonrası tartışma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kurye ve kadın sürücü arasında kaza sonrası tartışma çıktı - Son Dakika
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