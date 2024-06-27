3.Sayfa

Fatih'te metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih'te bulunana iki katlı metruk binada yangın çıktı.

Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında metruk vaziyette olan 2 katlı ahşap binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayı gören Metin Şahin, "Bende burada oturuyorum. İtfaiyeyi aradığımızda bu kadar alev yoktu. İtfaiye gelinceye kadar alevler harlandı. Sonuçta ekipler geldi sağ olsunlar söndürdüler ve şu anda bir şey yok. Ölü yaralı yok zaten içerde oturan kimse de yok. Sonuçta harabe bina burası" dedi.