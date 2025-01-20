Fatih\'te Motosiklet Farı Hırsızlığı Kamerada

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FATİH'te motosikletli iki şüpheli gözlerine kestirdikleri park halindeki motosikletin farını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.45 sıralarında Atikali Mahallesi Bakkalzade Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle ara sokağa giren iki şüpheli, park halindeki motosikletleri hedef seçti. Yan taraftaki sokakta motosikletten inerek park halindeki motosikletlerin yanına gelen kasklı şüpheli, farı sökmeye başladı. Yaklaşık bir dakika içinde motosikletin farını söken şüpheli kaçarken motosikletin sahibi sabah saatlerinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.