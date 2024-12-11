Fatih'te Sağanak Yağış Metruk Binayı Kısmen Çökerdi - Son Dakika
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Fatih'te Sağanak Yağış Metruk Binayı Kısmen Çökerdi

Fatih\'te Sağanak Yağış Metruk Binayı Kısmen Çökerdi

Fatih Balat'ta meydana gelen sağanak yağış sonrası kısmen çöken metruk binanın, şarkıcı Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'a ait olduğu iddia edildi. Olayın ardından çevre güvenliği sağlandı ve bina belediye ekipleri tarafından yıkılacak.

11.12.2024 14:32  Güncelleme: 14:37
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Fatih Balat'ta sağanak yağıştan etkilenerek kısmen çöken 2 katlı metruk binanın, şarkıcı Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'a olduğu iddia edildi.

Olay saat 23.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki 2 katlı metruk bina yağmurun da etkisiyle kısmen çöktü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın yanındaki 3 binayı da tedbir amaçlı boşaltarak sokağı araç ve vatandaş girişine kapattı. Sokakta yaşayan vatandaşlar ise metruk binanın Athena Grubu üyelerinden Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'a olduğunu iddia etti.

"Gökhan'a ulaştım, kendisi binanın Hakan'a ait olduğunu söyledi ona da durumu anlattım"

Binanın durumunu daha önceden belediyeye bildirdiğini söyleyen Müfit Samık isim vatandaş, "Ben kendileriyle iletişime geçtim, kendilerine durumu anlattım, buranın fotoğrafını da gönderdim. Hakan'a atamadım, Gökhan'a ulaştım. Kendisi binanın Hakan'a ait olduğunu söyledi ona da durumu anlattım. Daha sonra pek bir cevap alamadım. Kendileri bu konuyla ilgili bir şey yaptılar mı bilmiyorum. Binanın durumu şu anda böyle. Geçen hafta belediyeyi aradım. Buranın ilk yağmurda yıkılacağını söyledim. Burası çok yoğun bir yol. Bir önlem alınmasının gerektiğini söyledim. Burada çocuklar oynuyor, odun kesiyorlar çok fazla turist geçiyor" dedi.

"Bina çöktü, Allah'tan o esnada altında kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı"

Binanın çöktüğünü duyan mahalle sakini Yusuf Çakır ise, "Bina çöktü. Allah'tan o esnada altında kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı. Binanın kendisi ve çevresi muhafaza altına alındı. Bina artık çöküyor, göz görüyor. Bunun çöktüğünü anlamak için mühendis olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Metruk binanın belediye ekipleri tarafından yıkılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gökhan Özoğuz, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Balat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Sağanak Yağış Metruk Binayı Kısmen Çökerdi - Son Dakika

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