Fatih'te Silahla Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Fatih'te Silahla Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Fatih\'te Silahla Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Fatih'te yeni aldığı silahı göstererek 'vurayım mı seni' dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın detayları ve tanıkların ifadeleri yer aldı.

14.05.2024 18:20
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Fatih'te yeni aldığı silahı göstererek 'vurayım mı seni' dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te 1 Ocak tarihinde 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i yeni aldığı silahı gösterdiği ve 'vurayım mı seni' dediği sırada silahla vurarak ölümüne neden olan şüpheli Ercan Şahin'e (32) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir polis memuru tarafından hastanede, 17 yaşında bir kadının silahla vurulduğunun ihbar edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Silahı 'yeni aldım' diyerek gösterdiği belirtildi

İddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Meleknur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi. Hastanede yanında bulunan arkadaşı Nisanur A.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, yılbaşı gecesi arkadaşı Meleknur Özgener ile buluştuklarını, bu sırada mahalleden tanıdıkları şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştıklarını, şüpheli Şahin'in araç içerisinde olduğunu, Özgener'in üşümesi sebebiyle ön yolcu koltuğuna bindiğini, şüpheli Şahin'in siyah renkli silahını çıkararak 'yeni aldım' dediğini ve kendilerine gösterdiğini söylediği belirtildi.

Vurduktan sonra silahı Özgener'in eline koyup havaya ateş etti

İddianamede, tanık ifadesinin devamında ise şüpheli Şahin'in silahı kendilerine doğrulttuğunu, 'vurayım mı seni' diye şakalaştığını, daha sonra silahı Özgener'e doğrultarak 'seni vurayım mı' diye sorduğunu ve tetiği çektiğini, o sırada ise Özgener'in kafasından duman çıktığını ve kan aktığını gördüğünü, hemen arka kapıdan araca binerek hastanenin birkaç sokak gerisine gittiklerini, şüpheli Şahin'in o sırada silahı Özgener'in eline verip bir el havaya ateş ettirdiğini söylediği kaydedildi.

"Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin"

Tanık Nisanur A'.nın ifadesinin devamında ayrıca, Özgener'i hastaneye götürdükten sonra şüphelinin, kendisini tehdit etmesi üzerine yeniden araca bindiğini, araca bindikten sonra şüphelinin kendisine 'silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin' dediğini, sonrasında ise Özgener'in yanına gittiğini söylediği aktarıldı.

Silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi

Şüpheli Ercan Şahin'in Meleknur Özgener'i hastanenin kapısına bıraktıktan sonra kaçtığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 1 hafta sonra teslim olduğu, her ne kadar suçu kabul etmediğini söylese de tanık beyanına göre silahı Özgener'e doğrultarak tetiğe bastığı, silahın kendisine ait olduğunu söylediği ve bu nedenle silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

Yılbaşı kutlaması için pasta almaya çıktığını söyledi

Şüpheli Ercan Şahin'in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Meleknur Özgener'i mahalleden tanıdığını, kardeşi gibi gördüğünü, olay günü evde yılbaşı kutlaması yapmak için pasta almaya çıktığını, yolda Meleknur ve Nisanur ile karşılaştığını, Meleknur Özgener'in araçtayken silahı almak için hamle yaptığını ancak kendisinin silahı almasını engellemek için çektiği sırada silahın bir anda patladığını söylediği, Özgener'i hastaneye bıraktıktan sonra ise korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ercan Şahin'in 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Silahla Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika

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