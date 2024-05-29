Fatih'te Silahlı Saldırı: Tartışma Sonucu Yaralanan Şahıs - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Silahlı Saldırı: Tartışma Sonucu Yaralanan Şahıs

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, silahlı saldırgan ile yanına çağırdığı yabancı uyruklu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan, boğuşma esnasında ateş ederek şahsı hafif şekilde yaraladı ve kaçtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahsın sağlık durumu iyi ve saldırgandan şikayetçi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

29.05.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, silahlı saldırgan ile yanına çağırdığı yabancı uyruklu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken saldırgan, boğuşma sırasında ateş edip şahsı hafif şekilde yaralayarak oradan kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre silahlı bir kişi, sokakta tur attıktan sonra işyerinden bir yabancı uyruklu çalışanı yanına dışarı çağırdı. Konuşan iki kişi kısa süre sonra tartışmaya başladı. Yan taraftaki esnaf taraflar arasına girmeye çalışsa da olmadı. Şüpheli şahıs silahını çekerken, çalışan ise hamlede bulunarak saldırganın tutmaya çalıştı. İkili arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında silahlı saldırgan, hedefindeki kişinin bacağına doğru ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kurşunun sıyırarak geçtiği adam hafif şekilde yaralanırken, olayı duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

"Çocuk üstüne atlamamış olsa daha farklı vahim olaylar ortaya çıkmış olabilirdi"

Yaşanan olay anında orada bulunan Semih Türkmen, "Saldırı yapan arkadaş, birkaç defa sokaktan tur attı. Ben bu yandaki vakfın personeliyim, kapıda duruyorum. Aynı zamanda komşumuz olduğu için ne olduğunu anlayamadım. Kapının önüne geldi, arkadaşı çağırdı. Arkadaş yanına gelince tartışma olduğunu gördüm. Ben de yanlarına gittim. Bana 'sen kimsin' dedi. Ben dedim buradaki bir komşuyum, ne alıp veremediğiniz olabilir diye telkinde bulundum. O kişi bana seni ilgilendiren bir konu yok diye uyarıda bulundu. Ben yanında durmaya devam ettim. Sonra çocuğa 1 -2 soru sorup belinden silahı çekip ateşledi. Çocuk üstüne atlamamış olsa daha farklı vahim olaylar ortaya çıkmış olabilirdi. Ben o kişiyi hiç tanımıyorum. Bunlar kendi halinde insanlar oldukları için bir sorunları olacağını tahmin etmiyorum. Ben de kendimi kurtarmak amacıyla vakıf binasının içine girdim" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iş yerine gelen silahlı şahıs, bir çalışanı dışarı çağırdı. Taraftar arasında çıkan tartışmada şüphelinin silahına sarıldığı, boğuşma sırasında kişinin bacağına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Silahlı Saldırı: Tartışma Sonucu Yaralanan Şahıs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Silahlı Saldırı: Tartışma Sonucu Yaralanan Şahıs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement