Kontrol çıkan otomobil iki iş yerine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrol çıkan otomobil iki iş yerine çarptı: 1 yaralı

24.06.2026 20:58
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Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra iki iş yerine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra iki iş yerine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından iki iş yerine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü başından yaralanırken, iş yerlerinde bulunan çalışanlar ile çevredeki yayalar kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol çıkan otomobil iki iş yerine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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