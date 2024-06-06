Fatih'te tarihi yapının istinat duvarı çöktü

3.Sayfa

Fatih'te binaların arasında kalan tarihi yapının istinat duvarı çöktü

İSTANBUL - Fatih'te binaların arasında kalmış eski bir kilise ya da sarnıç olduğu iddia edilen bir yapının istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar bir iş yerinin bahçesine düşerken olayda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Çökme, saat 23.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çöktü. Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen ve daha sonradan yapılan istinat duvarı, giriş katta bulunan bir iş yerinin bahçesine çökerken bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Yaşanan çökmede ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

"Eğer orada 1 saat önce olsaydım, altında ben kalacaktım"

Binadan parçaların koptuğunu ve bu durumu gerekli mercilere ilettiğini ifade eden iş yeri sahibi Ayşe Yücel,

"2021 yılından beri biz burada faaliyet gösteriyoruz. Burada tadilat yaptığımız sırada o duvarın çatlak olduğunu gördük. Bunu birimlere söyledik. Üç yıldır yaklaşık söylüyoruz. Ama son zamanlarda oradaki çatlak Derinleştikçe biz bunu gördük. Büyükşehir'e söyledik. Büyükşehir dedi ki, çok mahalle içi olduğu için Fatih Belediyesi'ne söyleyin, dedi. Ben bugün orada iş yapıyordum. O duvarın patlayacağı bugün çok belliydi, eğer orada 1 saat önce olsaydım, altında ben kalacaktım. Sonra eve gittik. Haber geldi duvar uçtu diye."