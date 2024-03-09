Fatih'te tramvay altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te tramvay altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Fatih'te meydana gelen kazada tramvayın çarptığı 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Kurt kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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Fatih'te tramvay altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Fatih'te tramvayın çarptığı 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt hayatını kaybetti. Yaşanan kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Fatih Laleli Tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T1 Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay Laleli durağı yakınlarında 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonrası raylar ile tramvay arasında sıkışan Kurt itfaiye ekipleri çalışmaları sonrası çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan İsmail Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te tramvay altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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