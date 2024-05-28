Fatih'te Yabancı Uyruklu Eşini Öldüren Kişi Kayıplara Karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Yabancı Uyruklu Eşini Öldüren Kişi Kayıplara Karıştı

Fatih'te bir kişi, 2 yıl önce evlendiği yabancı uyruklu eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan esnaf, cinayetin gerçekleştiğini duyduklarını ve olay yerine gelen polis ekiplerini gördüklerini belirtti.

28.05.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir kişi, 2 yıl önce evlendiği yabancı uyruklu eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçtiğimiz pazar akşamı Fatih Yedikule Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre D.U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.U., eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri D.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

"Arka sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelince ne oluyor, falan diye baktık"

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerini gören esnaf Mehmet Akhan, "Kadını buradan geçerken tanırım. Bazen benden alışveriş yapardı. Kadının yabancı uyruklu olduğunu biliyorum. Arka sokaktaki binanın bodrum katından oturduklarını biliyorum. Arka sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelince ne oluyor, diye baktık. Öğrendiğimiz kadarıyla cinayet işlendiğini duyduk. Olay yeri inceleme ekibi, savcı geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnceleme, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Yabancı Uyruklu Eşini Öldüren Kişi Kayıplara Karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:20:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Yabancı Uyruklu Eşini Öldüren Kişi Kayıplara Karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement