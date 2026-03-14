Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Yangın: Bir Ölü, Dört Yaralı

14.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te çıkan yangında 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı yangında hayatını kaybeden 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Çalıbaşı'nın kardeşi Muhittin Boyacı, o anları anlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Melek Çalıbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının bilgilerine göre elektrikli sobadan çıkan yangın kısa sürede iki katlı binanın üst katının tamamını sardı. Yangının çıktığını fark eden daire sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen yaralıları farklı hastanelere sevk etti. Yangın esnasında daireden çıkamayan 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı hayatını kaybetti. Çıkan yangında hayatını kaybeden Melek Çalıbaşı'nın kardeşi Muhittin Boyacı, yangının nasıl çıktığını anlattı.

"Yangının çıkış sebebinin elektrikli soba olduğunu söylüyorlar"

Muhittin Boyacı, "Sabah işe gittiğimizde arkadaş bizi uyardı. Şu an gelinen durum bu. Ben içeride değildim, benim haberim sonradan oldu, işe gidiyordum. İçeride yeğenlerim, ablam vardı, ablam yanarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebinin elektrikli soba olduğunu söylüyorlar. İçerdekiler camdan atlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmışlar. Yeğenim çocukları atmış, ama ablam içeride yanmış. Konuşacaklarım bu kadar" şeklinde konuştu.

Melek Çalıbaşı'nın cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:30:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.