Fatih'teki kan donduran cinayetin ardından katil zanlısı, kendisini eşiyle tanıştıran şahsı da öldürmüş - Son Dakika
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Fatih'teki kan donduran cinayetin ardından katil zanlısı, kendisini eşiyle tanıştıran şahsı da öldürmüş

Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldüren adamın, ardından kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 17:15
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Fatih'teki kan donduran cinayetin ardından katil zanlısı, kendisini eşiyle tanıştıran şahsı da öldürmüş

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldüren adamın, ardından kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçtiğimiz pazar akşamı Fatih Yedikule Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre D.U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla tartışmış, ardından Zahra Nojioua'nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

Kendisini eşiyle tanıştıranı da öldürdü

D.U. aynı akşam eşi ile kendisini tanıştıran Zahir Benferchiche'yi çalıştığı camide bıçakladı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zahir Benferchiche hayatını kaybetti. Olayla ilgili konuşan görgü şahidi Burhan Aydemir, "Ölen kişinin Cezayir uyruklu olduğunu biliyoruz. Kendisi temizlik işçisi olarak caminin tuvaletlerine bakıyordu. Kendisini 3 yıldır tanıyorum. Pazar akşamı bıçaklanmış, bize de dün vefat ettiği bilgisi verildi" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'teki kan donduran cinayetin ardından katil zanlısı, kendisini eşiyle tanıştıran şahsı da öldürmüş - Son Dakika

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