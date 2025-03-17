Fatsa\'da Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde yaktığı çöplerin içerisinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kösebucağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik yapan Mehmet Varol (52), topladığı çöpleri yaktı. Akrabaları Varol'a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, vücudunda ise kısmi yanıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU