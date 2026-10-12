Fatsa\'da otomobilde yakalanan şüpheli, 49,55 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki Y.Ş. (33) isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, 49,55 gram sentetik uyuşturucu, 4,3 gram ise sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında adli işlem yapılan ve gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.