Susuzluk Tartışması Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Susuzluk Tartışması Kanlı Sonuçlandı

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü. Olayın ardından 6 zanlı yakalandı.

11.09.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi. Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Susuzluk Tartışması Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:28 Aralarında anne ve babası da var Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:25:12. #1.13#
SON DAKİKA: Susuzluk Tartışması Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement