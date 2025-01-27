Feci Kaza Ama Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Feci Kaza Ama Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Çorum'da iki araca çarpan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu; kaza anı kamerada kaydedildi.

27.01.2025 23:55
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İki araca çarptı, feci kazadan yara almadan kurtuldu: O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buhara 27. Sokak'tan caddenin karşısına geçmek isteyen H.B.U. idaresindeki 19 UC 123 plakalı otomobile çarpan M.G. yönetimindeki 19 KS 450 plakalı otomobil, savrularak park halindeki 19 ADJ 847 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra yoldan çıkan otomobil, boş arazide durabildi.

2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ve çarptığı otomobilde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen 19 KS 450 plakalı otomobilin 19 UC 123 plakalı otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil hızla sürüklenmeye başlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci Kaza Ama Sürücü Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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