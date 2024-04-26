Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan bir otomobil, kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın hayatını kaybederken, kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

26.04.2024 17:32
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Feci kaza kamerada: Kaldırımda yürürken hayatından oldu

Hız felaketi getirdi, lastiği patlayınca kaldırımdaki kadına işte böyle çarpmış

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 58 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen ve adliye personeli olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ye, yolda hızla ilerlediği esnada lastiği patlayarak kontrolden çıkan E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

Feci kaza araç içi kamerasında

Öte yandan, yaşanan feci kaza ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerlediği esnada lastiği patlayan otomobilin savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile kadının metrelerce savrulması, aracın ise taklalar atarak yol kenarına uçtuğu görüldü.

Kaynak: İHA

Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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