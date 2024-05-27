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Feci kaza kamerada...Motosikleti ile kaza yaptı, kalktı diğer sürücüye yardım etti

TOKAT - Tokat'ta iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, yaralı sürücünün diğer sürücüye yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi Toptancılar sitesi kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, bir vatandaş araçtan indiği sırada karşı yönden gelen iki motosikletlinin çarpıştığı anlar net bir şekilde görülüyor. Kaza nedeniyle savrulan motosikletler araçtan inen yolcuyu teğet geçerek kaldırım önünde duruyor. Kaza sonrası motosikletinden savrulan sürücülerden birisi motorun altından kendi imkanı ile kalkarak diğerine yardım ettiği görülüyor. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.