Feci Kaza: Yaşlı Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün geçirdikleri kazada hayatını kaybeden yaşlı çift memleketleri Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza dün Rize'nin Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden ve Murat Uygun (42) sevk ve idaresindeki 08 EE 908 plakalı ticari araç birden karşı şeride geçen Mevlut Hatinoğlu (72) idaresindeki 08 ABA 873 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar Osman Sürsal yönetimindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete çarptı. Kazada ters yöne giren aracın sürücüsü Mevlut Hatinoğlu ve araçta bulunan eşi Makbule Hatinoğlu'nun (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile birlikte diğer yaralılar Mehmet Uygun ve Ayşen Uygun (73) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden karı koca Mevlut Hatinoğlu ve Makbule Hatinoğlu memleketleri Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün son yolculuklarına uğurlandı. Arhavi Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına çiftin akrabaları olan ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu ve Rize Barosu Eski Başkanı Avukat Ateş Hatinoğlu da katıldı. Çift cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi. - ARTVİN