Fen Fakültesi, Halı Saha Turnuvası'nda Şampiyon! - Son Dakika
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Fen Fakültesi, Halı Saha Turnuvası'nda Şampiyon!

Fen Fakültesi, Halı Saha Turnuvası\'nda Şampiyon!
18.06.2026 09:41
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları'nda Fen Fakültesi şampiyon oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi gerçekleştirilen Bahar Spor Müsabakaları kapsamında Fakülteler Arası Personel Halı Saha Turnuvası'nda Fen Fakültesi namağlup şampiyon oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Daire Başkanlığımız ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığının koordinasyonunda geleneksel olarak gerçekleştirilen Bahar Spor Müsabakaları kapsamında dereceye giren öğrenci ve personeller için ödül töreni düzenlendi.

Merkez Kampüs Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz katıldı. Törende, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında üniversite tarafından hazırlanan tanıtım videosu ile Bahar Spor Müsabakaları organizasyon videosu katılımcılarla buluşturuldu.

Üniversite spor müsabakaları tarihinde ilk kez yapıldı

Bu yılki organizasyonda üniversite spor müsabakaları tarihinde ilk kez kort tenisi branşı da yer aldı. Tenis, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında derece elde eden öğrenci ve personellere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında fakülte ve yüksekokullar arasında gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olan öğrenci ve personel takımları kupalarını alırken, masa tenisi, satranç ve tenis branşlarında dereceye giren sporcular da madalyalarla ödüllendirildi.

Törende ayrıca 2026 Bahar Spor Müsabakalarında göstermiş olduğu centilmence mücadele ve örnek sportmenlik dolayısıyla Centilmenlik Ödülü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına verildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinliğe yönelik değerlendirmede bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Kaplancıklı, sporun bireyleri bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurguladı. Müsabakalarda gösterilen azim, mücadele ve centilmenliğin takdire şayan olduğunu belirten Prof. Dr. Kaplancıklı, dereceye giren sporcuları ve organizasyona katılan tüm öğrenci ile personelleri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

2026 Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve kokteyl programının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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