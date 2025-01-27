Fenalaşan Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fenalaşan Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

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Malatya'da aracında fenalaşan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.01.2025 11:41
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Aracın fenalaşan sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

MALATYA - Malatya'da trafikte aracı ile seyir halinde iken fenalaşan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 07.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi İplikçi sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 44 ADR 905 plakalı aracı ile trafikte seyir halinde olan Mustafa A. (54), aniden fenalaştı. Aracını durduran sürücü çevredekilerden yardım isterken, kaldırımda bir miktar su verilen Mustafa A. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa A. kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis ekipleri olay yeri ile sürücünün aracında inceleme yaptı.

Mustafa A.'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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