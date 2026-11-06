Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 zanlıya 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 zanlıya 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te yapılan silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede bu şüpheliler için 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.
Kaynak: İHA
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