Fenomen İbrahim Yılmaz'a hapis cezası - Son Dakika
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Fenomen İbrahim Yılmaz'a hapis cezası

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakkında, yasa dışı bahis oynadığı ve takipçilerini bu sisteme yönlendirdiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Yılmaz'ı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ya da müşterek bahis oyunlarına teşvik suçundan suçlu bularak 10 ay hapis cezası ve 100 TL idari para cezası ile cezalandırdı.

07.05.2025 14:04
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi. Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yılmaz sosyal medyada sokakta kendisini takip edenlere para dağıtmasıyla tanınır hale gelmişti.

Fenomen İbrahim Yılmaz'a ertelemeli hapis cezası
Fenomen İbrahim Yılmaz\'a hapis cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen İbrahim Yılmaz'a hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can:
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