Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz? - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile evli olan Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Aydın videoda, ''Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimseniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın'' dediği görüldü.

06.01.2025 22:41  Güncelleme: 22:49
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni sırasında ise Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Tabut başında küfürlerin havada uçuşurken; çevredekiler kavgaya tepki gösterdi.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın sosyal medya dolaşıma giren videosu ise tepki çekti. Aydın videoda Ferdi Tayfur hayranlarını tehdit ederken; "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" sözlerini sarf etti.

Ferdi Tayfur\'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • hüseyin haksever:
    zibidi tipini senin … 159 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Tahta kurusu sen sus hiç konuşma! 133 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Galiba buda Rahmetli yi kullanarak ünlü olma peşinde 124 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Tam bir at hırsızı 108 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ülke dayı fabrikası olmuş. 99 1 Yanıtla
  • Ayhan Yavuz:
    ferdi tayfur ne kadar haklıymış, buna bitimi vermem. bu ne kültür yok kabalık o biçim o kız bununla nasıl da yuva kurmuş yazık 96 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Rahmetli senin nasıl biri olduğunu anlamış ama kızı ve Annesi anlayamamış. 87 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Sanki kendisi insan olmuşta başkalarına ders veriyor. 77 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Bizim ülkemizde değişik modeller hep ilgi çekmiştir onun için dikkatli ol 68 1 Yanıtla
  • Aydın Çınar:
    meydan çakallara kalmış 67 0 Yanıtla
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