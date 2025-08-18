Ferrari Kazası: Usta Sürücü Gerçekleşti

İstanbul Büyükçekmece'de 17 milyon değerindeki Ferrari araçla kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Usta. aracı tamir ettiği anları sosyal medyada paylaştı.

Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde saat 15.30 sıralarında piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. - İSTANBUL